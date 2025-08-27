Sahipsiz Köpek Saldırısı: Yürüyüş Yapan Adam Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde yürüyüş yapan Ümit Ramazan Konanç, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralanan Conanç, bacağına 5 dikiş atılarak taburcu oldu ve belediyeden şikayette bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Ümit Ramazan Konanç, sahilde yürüyüş yaparken sahipsiz köpekler havlamaya başladı. Konanç, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra köpeklerden biri Konanç'a saldırdı. Köpeğin sol bacağını ısırdığı Konanç, kendi imkanlarıyla kurtuldu. Datça Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden Konanç'ın bacağına 5 dikiş atılıp taburcu edildi. Rapor alan Konanç, polis merkezine giderek gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Datça Belediyesi hakkında şikayette bulundu.

Kendisinin de köpeğinin olduğunu belirten Konanç, yetkililerden konuya ilişkin önlem almasını isteyerek, "Bazen köpeğimle bazen de tek başıma sabahları yürüyüş yapıyorum. Bu durum köpeğimle yürürken de başıma gelmişti. Dün köpeğime saldırıp, ısıran sokak köpekleri bugün de bana saldırdı. Yürüyüş yapan diğer vatandaşlar artık ellerinde sopalarla dolaşıyor. Konu ile ilgili yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
title
