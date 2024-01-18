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Sahipsiz Kedinin Midesindeki Tüy Yumakları Endoskopi ile Alındı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sahipsiz bir kedinin midesinde toplanmış tüy yumakları, belediyenin hayvan hastanesinde endoskopi cihazıyla alındı. Kedinin tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve doğal ortamına bırakılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sahipsiz bir kedinin midesinde toplanmış tüy yumakları, belediyenin hayvan hastanesinde endoskopi cihazıyla alındı.

Bilecik'ten bir hayvansever tarafından Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kedinin rahatsızlığını tespit etmek için endoskopi yapıldı.

Veteriner Sağlık Teknisyeni Bahadır Kaya, gazetecilere, mahalle sakinleri tarafından kedinin donanımlı bu hastaneye getirildiğini söyledi.

Şiddetli kusma ve iştahsızlık tespit ettiklerini aktaran Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İlk muayenede herhangi bir kırık veya yaralanmasının olmadığını tespit ettik. Çektiğimiz endoskopi sonucu kedinin sindirilmeyen yani toplanmış tüy parçalarının midesini tıkadığını tespit ettik. Endoskopi cihazıyla herhangi bir cerrahi operasyona gerek kalmadan midesindeki tüy parçaları çıkarıldı. Şu an yemek yemeye başladı. Duyarlı vatandaşımızın sayesinde kedimizin tedavisini gerçekleştirdik. Tamamen iyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Endoskopi Osmaneli Bilecik Hayvanlar Belediye Sağlık Güncel Haberler

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