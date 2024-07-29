Üye Girişi
Haberler

Kanyon gezisi kabusa döndü! Kaybolan 10 kişilik ekip için nefes kesen kurtarma operasyonu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesi Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi jandarma tarafından nefes kesen bir helikopter destekli operasyon ile kurtarıldı. 10 kişi, kontrol amaçlı Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma anlarından ise geriye bu görüntüler kaldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Şahindere Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan ve hava kararınca dönüş yolunda kaybolan 10 kişilik grup, ekiplere ihbarda bulunarak yardım istedi. Sarp araziden helikopter destekli operasyonla kurtarılan 10 kişi, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

10 KİŞİLİK GRUP İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Edremit ilçesinde Kazdağları'nda bulunan Şahin Deresi Kanyonu'na yürüyüş yapmak için çıkan 10 kişilik grup dönüş yolunda havanın kararmasıyla kayboldu. Grupta bulunan A.T. saat 21.30'da 112 ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulundu.

Kanyon gezisi kabusa döndü! Kaybolan 10 kişilik ekip için nefes kesen kurtarma operasyonu

Şehrin ışıklarını gördüklerini ve ilerleyemediklerini ifade eden A.T.'nin ihbarı üzerine bölgeye, Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp şahıslara ulaşmak üzere 8 asayiş timi, 1 JASAT timi, 1 Köpek arama timi, 1 Komando Asayiş Timi görevlendirildi.

Kanyon gezisi kabusa döndü! Kaybolan 10 kişilik ekip için nefes kesen kurtarma operasyonu

Gecenin ilerleyen saatlerinde İHA desteği ile kayıp 10 kişinin yeri tespit edilmesi için çalışma yapıldı. Saat 01.00 sıralarında grubun yeri tam olarak tespit edildi. Bölgenin sarp ve ulaşımın çok zorlu olması nedeniyle 10 kişinin helikopter ile alınmasına karar verildi.

Kanyon gezisi kabusa döndü! Kaybolan 10 kişilik ekip için nefes kesen kurtarma operasyonu

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sabah saatlerinde Aydın'dan bölgeye sevk edilen Jandarma'ya ait Sikorsky H-70 Black Hawk helikopteri tespit edilen 10 kişi için havadan kurtarma faaliyetine başladı. Yapılan çalışma ile mahsur kalan 10 kişi güvenli bölgeye sevk edildi. Kurtarılan 10 kişi ambulanslar ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş kurtarılan 10 kişini sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Edremit Devlet Hastanesi Helikopter Balıkesir Operasyon Jandarma Edremit Yaşam Güncel Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Bakmadan Geçme

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI l 29 Temmuz altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir? 29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman? TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?

Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title