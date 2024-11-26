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Şahinbey'den Lise Öğrencilerine Umre Fırsatı

Şahinbey'den Lise Öğrencilerine Umre Fırsatı
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Şahinbey Belediyesi, bu yıl 162 lise öğrencisinin umreye gönderilmesi amacıyla başlatılan projeyi duyurdu. Öğrenciler, kendilerine dağıtılan kitap üzerinden yapılacak sınavda başarı göstererek kutsal topraklara gitme hakkı kazanacaklar.

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 162 lise öğrencisinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesinin Gaziantep Valiliği öncülüğünde 7'incisini düzenleyeceği "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" için protokol imzalandı.

Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında her okulun birinci, ikinci ve üçüncüleri umreye gitmeye hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından hayata geçirildiğini ve geleneksel hale getirildiğini belirterek, "İmzalanan protokolle lise öğrencilerimize kitap okutuyoruz. Bu başlı başına bir iş. Benzerleri de kütüphanelerimizde ve farklı projelerle yapılıyor. Bu projede kitap okutmanın yanı sıra kitabı iyi okursan ve bu kitapla ilgili yapılacak sınav da dereceye girersen sana ömrünün en güzel seyahatini yaptıracağız deniyor." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençleri okumaya teşvik etmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dinimizin ilk emri 'Oku'nun gereği olarak öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz kitaplarla yarışma yapıp onları kutsal topraklarla buluşturuyoruz. Şu an lisede okuyan yaklaşık 55 bin öğrencimize kitaplarımızı dağıtacağız. Dağıtılan kitaplarını okuyacaklar ve önümüzdeki ay içerisinde de sınav yapacağız. Her okuldan başarılı olan ilk üç öğrencimizi ara tatilde kutsal topraklara uğurlayacağız."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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