Şahinbey'de ramazan akşamları etkinliklerle şenlenecek

Şahinbey Belediyesi ramazan ayında düzenleyeveği çeşitli etkinlikle vatandaşlara ramazan coşkusu yaşatacak.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olma özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde kurulan "Ramazan Sokağı" ve etkinlik çadırı, her yaştan vatandaşa hitap edecek programlara ev sahipliği yapacak.

Etkinlik çadırında çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterileri düzenlenecek. Minikler, geleneksel gölge oyunlarıyla hem eğlenecek hem de kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yetişkinlere yönelik programlarda ise tasavvuf musikisinin sevilen isimleri sahne alacak. Program kapsamında Grup Tillo, Mehmet Emin Ay, Abdurrahman Önül, Fadıl Aydın, Hasan Dursun, Umut Mürare, Feyzullah Çelebi ve Sedat Uçan, seslendirecekleri ilahi ve ezgilerle ramazanın manevi atmosferini yaşatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, vatandaşlarla bu özel ayın manevi iklimini birlikte yaşayacaklarını ifade etti.