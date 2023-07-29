Sahili döven dev dalgalar Cide-Bartın karayoluna zarar verdi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna kadar ulaştı. Dev dalgaların dövdüğü Cide-Bertan karayolunda çukurlar oluştu. Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Cide-Bartın karayolu üzerinde Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sebebiyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.
Sahili döven dev dalgalar Cide- Bartın karayoluna zarar verdi
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna kadar ulaştı. Dev dalgaların dövdüğü Cide-Bertan karayolunda çukurlar oluştu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Cide-Bartın karayolu üzerinde Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sebebiyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.