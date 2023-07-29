Üye Girişi
Haberler

Sahili döven dev dalgalar Cide-Bartın karayoluna zarar verdi

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna kadar ulaştı. Dev dalgaların dövdüğü Cide-Bertan karayolunda çukurlar oluştu. Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Cide-Bartın karayolu üzerinde Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sebebiyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.

Sahili döven dev dalgalar Cide- Bartın karayoluna zarar verdi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna kadar ulaştı. Dev dalgaların dövdüğü Cide-Bertan karayolunda çukurlar oluştu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Cide-Bartın karayolu üzerinde Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sebebiyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, çökme oluşan alanlarda önlem aldı. Bölgede araç geçişine kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Güncel

Kastamonu Karadeniz Fırtına Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title