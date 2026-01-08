Haberler

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Bahadır, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılının dikkat çeken fotoğraflarını değerlendirdi.

Bahadır, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Bahadır, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Cihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" ve Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını seçen Bahadır, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

