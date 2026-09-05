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Enez'de Mezbahadan Kaçan Dana Trafiği Durma Noktasına Getirdi

Enez'de Mezbahadan Kaçan Dana Trafiği Durma Noktasına Getirdi
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Edirne'nin Enez ilçesinde kesilmek üzere götürülen dana, ipini koparıp kaçtı. Yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonucu emniyet ekiplerinin de desteğiyle yakalanan dana, direğe bağlanarak sakinleştirildi ve kamyonetle götürüldü.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde sahibinin elinden kaçan dana, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından yakalandı.

Enez ilçesinde sahibi tarafından kesilmek üzere mezbahaneye götürülen dana, bağlı olduğu ipini koparıp kaçtı. Dananın yakalanması için Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ana caddeye çıkarak zaman zaman trafiğin durmasına sebep olan dene, yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonucu yakalanabildi. Yakalanan dana bir direğe bağlanırken, sakinleştirildikten sonra kamyonete bindirilerek götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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