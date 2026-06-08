Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi'nde kongre yapıldı, Ogün Elifoğlu yeniden şube başkanı seçildi. Ayrıca Espiye'de muhtarlara tütün bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi Başkanlığına Ogün Elifoğlu yeniden seçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye 161 delege katıldı.

Yapılan oylama sonucu Elifoğlu yeniden sendikanın şube başkanlığıma seçildi.

Elifoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Ali Çengel, Ali Özaydın, Birol Demiral, Erol Beşirli, Gökçe Güntepe ve Mehmet Yıldız'dan oluştu.

- Espiye'de tütün bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi

Espiye ilçesinde muhtarlara yönelik tütün bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

İlçe müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Espiye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince muhtarlara tütün bağımlılığının birey ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadelede muhtarların üstlenebileceği görevlerle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın

Adım adım kaos! Kılıçdaroğlu resmen başvurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti