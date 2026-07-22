Manisa İl Sağlık Müdürü Zeren'den sıcak hava uyarısı

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, kentte artan hava sıcaklığının sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Zeren, yazılı açıklamasında, günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Dışarı çıkılması gereken durumlarda açık renkli, hafif ve bol kıyafetlerin tercih edilmesini öneren Zeren, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalınmamasını tavsiye etti.

Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma gibi belirtilerin görülmesi halinde kişinin vücut sıcaklığının düşürülmeye çalışılması ve sağlık ekiplerinden yardım istenmesi gerektiğini vurgulayan Zeren, "Bebekler, çocuklar, engelli bireyler ve hayvanlar, kısa süreliğine dahi olsa kapalı ve park halindeki araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç sıcaklığı çok kısa sürede hayati risk oluşturabilecek seviyelere ulaşabilmektedir." ifadelerini kullandı.