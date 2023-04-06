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Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844

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Sağlık Bakanlığı uzun süredir kamuoyuyla paylaşılmayan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayı ile Mart 2023 tarihleri arasındaki sınırlı test sayılarına rağmen 179 bin 371 yeni vakaya rastlanırken, koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının 844 olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl Kasım ayı ile Mart 2023 tarihleri arasındaki Covid-19 verilerini açıkladı. Sınırlı test sayılarına rağmen beş ayda 179 bin 371 yeni vaka kaydedilirken ölüm sayısı ise 844 oldu.

Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844

Aralık ayı 252 ölüm ile en fazla ölümün yaşandığı ay olurken, Ocak ayında 231, Kasım'da 181, Şubat'ta 95, Mart ayında ise 85 ölüm kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844

Sözcü'nün aktardığı tablolara göre geçtiğimiz son iki ayda vaka sayılarında ciddi artış gözlendi. Mart ayı vaka sayıları, Şubat ayının iki katına çıktı.

Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844

Tabloları değerlendiren bilim insanları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, yapılan testlerde pozitiflik oranının yüzde 40'a ulaştığını dile getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Güncel Haberler

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