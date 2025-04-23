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Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul Depremleri Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul Depremleri Hakkında Açıklama
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki depremler sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı. Bakanlık, ilgili kurumlarla süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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