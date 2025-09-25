Haberler

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Kayseri'deki Sağlık Tesislerini Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Kayseri'deki sağlık tesislerinde incelemelerde bulunarak sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Kayseri'deki sağlık tesislerinde incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret eden Demirkol, daha sonra Melikgazi Sağlıklı Hayat, Güldüoğlu Aile Sağlığı ve Fatma Yüksel İlbaşmış Aile Sağlığı merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Demirkol, görüş ve önerilerini dinledi, tedavi için merkezlere başvuran vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirkol, vatandaşların daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetine ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.