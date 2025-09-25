Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Kayseri'deki Sağlık Tesislerini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Kayseri'deki sağlık tesislerinde incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret eden Demirkol, daha sonra Melikgazi Sağlıklı Hayat, Güldüoğlu Aile Sağlığı ve Fatma Yüksel İlbaşmış Aile Sağlığı merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Demirkol, görüş ve önerilerini dinledi, tedavi için merkezlere başvuran vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirkol, vatandaşların daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetine ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.