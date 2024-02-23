Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımı için ilan yayımladı. Başvurular, İŞKUR üzerinden elektronik olarak alınacak.

İL DÜZEYİNDE SEÇİLECEK

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

3 BİN 250 GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle; Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).