Sağlık Bakanı Taksicinin Yaşamını Yitirdiğini Duyurdu

SAĞLIK BAKANI TAKSİCİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ DUYURDU

İzmir'de, taksiye müşteri olarak binen D.A.(19) tarafından tabanca ile vurulması sonucu yaralanan Oğuz Erge (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erge'nin vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımlar duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettigi cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,