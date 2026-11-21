Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hayal edin, araştırın, çalışın ve üretin. Biz sizin önünüzü açmaya, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin sağlık geleceği sizlerin ellerinde yükselecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, daha önce bir araya geldiği bu yıl Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine dereceyle giren öğrencilerin TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezini ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğrencilerin merkezi ziyaretine ilişkin görüntülerine yer veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz, gururumuzsunuz. Daha önce bir araya geldiğimiz tıp fakültesi öğrencilerimiz, bu kez TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezini ziyaret ederek ülkemizin bilim ve sağlık teknolojileri alanındaki çalışmalarını yakından tanıdı. Genç arkadaşlarım, unutmayın; buralar sizin yerleriniz. Hayal edin, araştırın, çalışın ve üretin. Biz sizin önünüzü açmaya, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin sağlık geleceği sizlerin ellerinde yükselecek."

Paylaşımda yer alan görüntüde öğrenciler, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA