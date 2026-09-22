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Sağlık Bakanı Memişoğlu Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavisi sürüyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıdan etkilenen 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Memişoğlu, sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirterek etkilenenlere geçmiş olsun ve acil şifa diledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir okulun yakınında düzenlenen silahlı saldırıdan etkilenen 11 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınındaki silahlı saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Memişoğlu, paylaşımında, "Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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