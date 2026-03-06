Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tokat'ta ziyaret ve incelemede bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tokat'ta camide cuma namazı kıldı, tarihi Sulusokak'ta incelemelerde bulundu ve yerel partiler ile belediyeyi ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tokat'ta ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Kentteki bir camide cuma namazını kılan Bakan Memişoğlu, ardından Vali Abdullah Köklü ile tarihi Sulusokak'ta incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Memişoğlu, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, Tokat Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan down sendromlu Ethem Ay ile de sohbet etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

