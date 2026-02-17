Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli Mevkidaşı El-Ali ile Görüştü

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyeti, Bakanlıkta ağırladıklarını, iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğinin kapsamlı şekilde ele alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Kabule ilişkin Memişoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Suriye Sağlık Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda misafir etmekten memnuniyet duydum. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık alanındaki iş birliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Tıbbi cihaz ve ilaç temini, personel eğitimi ve sağlık hizmet sunumuna ilişkin birçok başlıkta verimli istişarelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, komşumuz Suriye'de sağlık altyapısının güçlendirilmesine katkı sunacak projeleri kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Musab Nizal el-Ali'ye ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
