Sağlık Bakanı Memişoğlu, Somali Sağlık Bakanı ile Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Somali Sağlık Bakanı ile Görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Somali'nin Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar ile Cenevre'deki Dünya Sağlık Asamblesi'nde bir araya geldi. İki ülke arasındaki sağlık alanındaki iş birlikleri hakkında istişarede bulunuldu.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Somali'nin Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar ile görüştü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar ile görüşen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Dost ve kardeş Somali'nin Sağlık Bakanı Sayın Ali Haji Adam Abubakar ve beraberindeki heyet ile görüşme fırsatı bulduk.Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin sağlık alanındaki iş birliklerimizi daha ileri seviyeye taşımasına dair istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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