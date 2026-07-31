Sağlık Bakanı Memişoğlu, Siirt'te konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişmesinde büyük çaba harcıyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, Siirt'teki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, Vali Kemal Kızılkaya ile görüştü.

Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Memişoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Siirt'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Kentteki sağlık hizmetlerini ve sağlık alanındaki yapıları değerlendireceklerini ifade eden Memişoğlu, "Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için Siirt'te neler yapabileceğimizin istişaresini yapmaya geldik. Siirt'te sağlıkta daha çok çalışmalar yapmak için çabalayacağız." diye konuştu.

Kentte yapımı devam eden 400 yataklı hastaneyi çok kısa bir sürede vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Memişoğlu, Şirvan ilçesinde de 25 yataklı bir hastane inşa ettiklerini belirtti. Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesinin çok daha iyi olması için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Eğitimi ve araştırmayı destekleyen bir mantıkla yaklaşıyoruz ama bunu yaparken de hastanemizdeki hizmeti de en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'de özellikle 'üreten sağlık' kapsamında güzel şeyler olduğunu, yeni açılımlar, yeni cihazlar, yeni söylemler olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. 'Üreten sağlık portalı' dediğimiz 'www.uretensaglik.gov.tr' herkesin fikrini söyleyebileceği, bu fikirleri alıp ürün, çalışma haline getireceğimiz güzel bir ortam olmaya başladı. Onun için bütün bilim insanlarına, fikrini söyleyen herkese, parasını sağlıkta üretime yatıran yatırımcıya, sanayiciye çok teşekkür ediyorum."

"Bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız"

Türkiye'nin sadece sağlık hizmetinde değil, bu alandaki teknoloji ve üretimde de örnek bir ülke haline gelmek için çaba gösterdiğini ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kovid-19 salgını sürecinde solunum cihazı üreten bir ülke. Dün o solunum cihazını üreten fabrikayı ziyaret ettik. Bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Dün de Şanlıurfa, Trabzon ve Rize'deki hastanelere bu solunum cihazlarının nakliyesini gördük ve çok mutlu olduk. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişmesinde büyük çaba harcıyor. Toplumdan da sağlıklı olmak için kötü alışkanlıklardan, hareketsizlikten uzak durmalarını, doğru beslenmelerini, kilolarına dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Sağlıkta her zaman varız. Toplumun sadece hastalıkların tedavisi için değil, sağlıklı kalmak için de Sağlık Bakanlığının tesislerinden yararlanmasını istiyoruz."

Bakan Memişoğlu'na, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider de eşlik etti.

Kaynak: AA