Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sierra Leone Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizim Afrika'ya bakışımız, tarihi ve insani bağlarımızdan aldığımız güçle, tamamen karşılıklı dayanışmaya ve birlikte kalkınmaya dayalıdır." dedi.

Memişoğlu, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen "Sierra Leone Milli Günü Resepsiyonu"na katıldı.

Burada konuşan Memişoğlu, iki ülke arasındaki "Karma Ekonomik Komisyon" mekanizmasının eş başkanı sıfatıyla etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sierra Leone halkına ve devletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgi, selam ile tebriklerini ileten Memişoğlu, Sierra Leone'nin bölgesinde istikrarı artırmak adına aktif ve yapıcı bir siyaset izlediğini söyledi.

Bu tutumun güven ortamının inşasına değerli katkılar sunduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği'ni başarıyla yürüten ve halen ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Dönem Başkanlığını devam ettiren Cumhurbaşkanı Sayın Julius Maada Bio'nun bölgesel işbirliğini sağlamaya yönelik çabalarını Türkiye olarak takdirle karşılıyoruz. Bizim Afrika'ya bakışımız, tarihi ve insani bağlarımızdan aldığımız güçle, tamamen karşılıklı dayanışmaya ve birlikte kalkınmaya dayalıdır. 'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi temelinde, kıtanın 'refah ve barış içinde bir gelecek' vizyonunu yürekten paylaşıyoruz."

"Ticaret hacmimiz ivme kazanmıştır"

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Afrika ülkesine düzenlediği ziyaretlerin, Türkiye'nin Afrika kıtasına ve işbirliklerine verdiği önemin en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Erdoğan ile Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio arasındaki güçlü dostluk bağının, ülkeler arasındaki ilişkilerde en büyük itici gücü oluşturduğuna işaret eden Memişoğlu, "Aynı şekilde Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile Sayın Fatima Maada Bio Hanımefendi arasında insani konulardaki fikir ve eylem birliği, toplumlarımızın arasındaki bağları her geçen gün daha da derinleştirmektedir." dedi.

Sierra Leone'yi Batı Afrika'daki önemli ortaklardan biri olarak gördüklerinin altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sierra Leone ile ilişkilerimizi her alanda ortak fayda çerçevesinde daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Diplomatik misyonlarımızın karşılıklı olarak faaliyete geçmesi ve vize süreçlerinin hızlanmasıyla ticaret hacmimiz ivme kazanmıştır. Ancak inanıyoruz ki iki dost ülkenin potansiyeli mevcut ticari rakamların çok ötesindedir. Türk firmalarının Sierra Leone'nin kalkınma hamlesine enerji, havalimanı işletmeciliği, lojistik ve altyapı yatırımlarıyla doğrudan katkı sağlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Sağlık hizmetlerine erişime güçlü katkı"

Memişoğlu, kasım ayında TİKA Sierra Leone Koordinasyon Ofisi'nin hayata geçirilerek görevine başlamasının, kalkınma ve işbirliği açısından ufuk açıcı bir adım olduğunu belirtti.

Bo kentinde Türkiye tarafından yapılması planlanan Kadın ve Çocuk Hastanesi için görevlendirilen heyetin Sierra Leone'de fizibilite çalışmalarını tamamladığını aktaran Memişoğlu, şunları ifade etti:

"İnşallah en kısa sürede hayata geçireceğimiz bu hastane ile Sierra Leoneli kardeşlerimizin sağlık hizmetlerine erişimine güçlü bir katkı sunmuş olacağız. Proje tamamlandığında hastanemizin işletmesi, imzalayacağımız protokolle her iki ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından omuz omuza yürütülecektir. Sağlıktan ticarete, savunma sanayinden eğitime kadar her alanda güçlü bir siyasi iradeyle çalışmaya devam ediyoruz. Geleceğin temsilcilerini yetiştirmek gayesiyle bugüne dek çok sayıda Sierra Leoneli gence 'Türkiye Bursları' ile ülkemizde yükseköğrenim imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde daha da artıracağız. Sierra Leoneli dostlarımızın Milli Günü'nü yürekten tebrik ediyorum."