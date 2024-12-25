Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Helikopter Kazası Açıklaması

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'daki sağlık helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bunun biliyorsunuz sivil havacılık kapsamında kuralları var, net bunlar. Hem kurum anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda spekülasyonlara toplum çok itibar etmesin" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti grup toplantısına katıldı. Memişoğlu, grup toplantısı öncesinde muhabirlerin sorunlarını yanıtladı. Memişoğlu, "Suriye ile ilişkiler gelişiyor bu konuda bakanlığınızın bir adımı var mı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Suriye Sağlık Bakanı ile dün bir telefon görüşmesi yaptık. Çok faydalı, çok yararlı oldu. Hayırlı olsun dileklerimizi, Suriye'nin özgürleşmesinden çok memnun olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlık alanında her türlü desteğimizin, yardım edeceğimizi kendilerine ilettik. Çok memnun oldular. Onlar da bir an önce bu koordinasyonun sağlanıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alması için çalıştıklarını ve bizim yardımımızdan da çok memnun olduklarını iletti. Elimizden geleni yapacağız.

Bütün sağlık ile ilgili bütün desteğimiz Suriyeli kardeşlerimize, komşumuza her zaman olacaktır. İnşallah ayağa kalkmalarında biz de elimizden gelen desteği sağlayacağız, yardımcı olacağız. Allah onların da yardımcısı olsun. İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimizden geleni yapacağız, onlara destek olarak."

"Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır"

"Muğla'daki helikopker kazasına ilişikin yürütülen soruşturma ne aşamada" sorusuna Memişoğlu, "Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bunun biliyorsunuz sivil havacılık kapsamında kuralları var, net bunlar...Hem kurum anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda spekülasyonlara toplumun çok itibar etmesin. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem, uçuş sistemi. Onun içinde nedenleri, gerekçeleri nedir kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda lütfen spekülasyonları lütfen dikkate almasınlar. Bu konuda çok açık ve net bir şekilde sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız" yanıtını verdi.