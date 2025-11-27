Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı ile Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı ile Görüştü
Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi. İki Bakan, sağlık alanındaki işbirliklerini ve gelecekteki çalışmalarını değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Hakan Dinçyürek ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Görüşmemizde ülkelerimizin sağlık alanında yürüttüğü mevcut işbirliklerini ele aldık. Gelecekte gerçekleştireceğimiz çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
