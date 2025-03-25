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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrencilerle İftarda Buluştu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilerle iftar yaparak gençlerin potansiyeline ve Türkiye'ye katkılarına vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunları ifade etti:

"40 yıl önce de bu yemekhanedeydim. Beni her anlamda donatan ve bugünlere gelmemi sağlayan eşsiz iklime kucak açan Hacettepe Üniversitesi. Kıymetli öğrenci kardeşlerimizle aynı iftar sofrası etrafında bir araya geldim. Gençlerimizin gözleri ışıl ışıl, gönülleri pırıl pırıl. İnanıyorum ki çok büyük işlere imza atacak, iyilik medeniyetimizi hiç durmadan ileriye taşıyacaklar. Çabamız onlara daha müreffeh bir Türkiye bırakabilmek. Rabb'im gönüllerine göre versin, bizlere başarılarıyla gururlanmayı nasip etsin."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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