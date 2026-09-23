Sağlık Bakanı Memişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı:

NEW Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizde sağlığa herkes ulaşabiliyor. Dünyanın her ülkesinden Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. İnşallah ABD ile özellikle teknoloji alanında iyi işler yapacağız." dedi.

Bakan Memişoğlu, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini New York'ta bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabını anımsatan Memişoğlu, Erdoğan'ın insanlığın sesi olduğunu belirtti.

"Dünya 5'ten büyüktür" ifadesinin sadece bir cümle olmadığını, insanlığı ifade ettiğini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık her şeyin başı. Onun için elimizden geldiğince Türkiye'de sağlık hizmetlerini dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birisi yapıyoruz. Sağlığın teknolojisini, ilacını, malzemesini üretmek için de Amerika'daki ticaret erbabıyla, sanayiciyle buluştuk. Washington City'de Amerikan Sağlık Bakanı Robert Francis Kennedy Jr. ile görüştük. İnşallah sağlıkla ilgili işbirliği yapacağız. Çünkü Amerika'da sağlığa ulaşım çok sorun. Bizde ise sağlığa herkes ulaşabiliyor. Dünyanın her ülkesinden Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Biz hizmette çok iyiyiz, teknolojisini de yavaş yavaş geliştiriyoruz. İnşallah ABD ile beraber özellikle teknoloji alanında iyi işler yapacağız."

"Herkesin kazanacağı bir işbirliğine gideceğiz"

Türkiye'nin sağlık alanında artık bir pazar değil, bir ortak olduğunu belirten Memişoğlu, "Ortak olmak için de herkesin kazanacağı, bizim de kazanacağımız işbirliklerinin olacağını ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz." dedi.

Sağlık teknoloji firmalarıyla toplantılarının olacağını dile getiren Bakan Memişoğlu, Türkiye'yi sadece sağlık hizmetinde değil, üretim ve teknolojide de bölgenin merkezi yapacaklarını vurguladı.

Bir gazetecinin "Kovid-19 döneminde Amerika'da maskeye ulaşılamadığını ve Türkiye'nin ABD'ye maske gönderdiğini" anımsatması üzerine Memişoğlu, "Amerika'nın temel sağlık, koruyucu sağlık dediğimiz birinci basamağı maalesef çok yeterli değil. Bakan Bey'le de görüştük, onlara o açıdan destek vereceğiz, onlar bize teknoloji açısından verecek. Esasında iki ülkenin de tamamlayıcı anlamında birbirine ihtiyacı var. Herkesin kazanacağı bir işbirliğine gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA