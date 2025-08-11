Sağlık Bakanı Memişoğlu, Depremzedeleri Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan afetzedeleri ziyaret etti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan vatandaşları, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirtti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin."

Memişoğlu, paylaşımında, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.