Sağlık Bakanı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Erdoğan'a İbn-i Sina'nın Eserini Hediye Etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Memişoğlu'nun İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde yapılan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına İbn-i Sina'nın "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı eserini hediye ettiği belirtildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Esin Kahya'nın Türkçeye kazandırdığı bu kitabın, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları tarafından 6 ciltlik özel baskı olarak yayımlandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eserin sunumu ve daha sonra muhafazası için hususi bir kutu tasarlandığı ifade edilen açıklamada, masif ahşap malzemeden hazırlanan bu kutunun üstünde "Sağlık Bakanlığı" logosu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" logosu ve "14 Mart Tıp Bayramı" ibaresinin yer aldığı bildirildi.

"Bir tıp şaheseri" olarak kabul edilen "El-Kanun fi't-Tıbb" kitabının sistemli, kapsamlı ve en önemlisi tıp öğretimine uygun tarzda yazılmasıyla ünlü olduğu belirtilen açıklamada, eserin 12. yüzyılın ortalarında Arapçadan Latinceye çevrildiğini ve yüzyıllar boyunca Avrupa'daki tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulduğu vurgulandı."

Açıklamada, kitapta organların yapısı, insanlarda görülen hastalıklar, hastalıkların belirtileri, ilaçların yapılışı ve uygulanışı hakkında ayrıntılı bilginin bulunduğu kaydedildi.