Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bartın Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'nda konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bu ülke artık bilimde, sağlıkta her türlü alanda yeni bir şey söylemeyle ilgili bilgiye, insan gücüne ve altyapıya sahip. Onun için yeni şeyler söyleyeceksiniz, icat çıkaracaksınız. Gençlere 'icat çıkarın' diyoruz." dedi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda düzenlenen Bartın Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta son 25 yılda büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

İnsan gücü kuvvetli ülke olmanın, başarının en büyük sebebi olduğunu belirten Memişoğlu, "Sağlığa geçmişten beri büyük yatırım yaptı medeniyetimiz. Sağlık ve insan odaklı medeniyetin varisçileriyiz. Medeniyetimizin iyi incelenmesi, sizlerin bunları iyi öğrenmeniz lazım." diye konuştu.

Memişoğlu, "ideali olmayan neslin olduğu" ile ilgili yanlış propaganda yapıldığını, şimdiki neslin sorguladığını dile getirerek, "Bu ülke artık bilimde, sağlıkta her türlü alanda yeni bir şey söylemeyle ilgili bilgiye, insan gücüne ve altyapıya sahip. Onun için yeni şeyler söyleyeceksiniz, icat çıkaracaksınız. Gençlere 'icat çıkarın' diyoruz. Bu enerji ve bilgi sizde var." ifadelerini kullandı.

Medeniyetin sağlık alanındaki çalışmalarından bahseden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Türk medeniyetine baktığınız zaman kimseyi sömürmemiş, katletmemiş, kimsenin birbirinin kavgasından çıkar elde etmemiş. 3 kıtayı yönetmişiz, hiç kimseyi sömürmemişiz, asimile etmemişiz. Onun için iyi bir medeniyetiz, iyiliğin medeniyetiyiz. Medeniyet olarak iyilik tarafıyız. İyilik tarafını güçlendirmemiz lazım. İyilik tarafı olarak farklılıklarımızı zenginlik haline getirmemiz lazım."

"Daha kuvvetli olacağız ki kötülük kötülüğünü yapamasın"

Memişoğlu, "Birbirimizle çatışmayacağız, kavga etmeyeceğiz" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklılıklarımız da olsa bu medeniyetin temsilcileri olarak birbirimize sarılıp yeniden güçlü olmamız gerekir. Bugün dünyaya baktığınız zaman kötülük medeniyetinin ne yaptığını görüyorsunuz. 70 bin insanı katledebiliyorlar, kardeşi kardeşe kırdırıyorlar, savaştırıyorlar, oradan bir çıkar, güç elde ediyorlar. Biz öyle bir medeniyet değiliz. Kötülüğün hakim olmasının en büyük sebebi, güçlü olması ve üretmesidir. O kötülüğünü yapacak ama biz iyilik olarak daha çok üreteceğiz, çalışacağız, kuvvetli olacağız ki kötülük kötülüğünü yapamasın. Onun için gençler biz sizin önünüzü açtık fırsat olarak ama siz daha çok üretecek, çalışacak, birlikte olacaksınız ki kötülük kötülüğünü yapamasın, iyilik medeniyeti varisleri olarak siz güçlü olun."

Gençlere idealist olmaları yönünde tavsiyede bulunan Memişoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek gösterdi.

Memişoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Bir öğrencinin koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili sorusu üzerine Memişoğlu, toplumun hastalığın tedavi edilmesini talep ettiğini, Sağlık Bakanlığı olarak esas görevin toplumun sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu anlattı.

Memişoğlu, toplumun hastalanmadan önce Sağlık Bakanlığından sağlık talep etmesi gerektiğini aktararak, "Sigara, kanser, solunum hastalığı, damar sertliği, inme, kalp krizi yapıyor, uykusuz bırakıyor. Her şeyin bozuluyor, neden içiyorsun sigara? Bugün dünyanın 1 numaralı akciğer kanseri olan ülkesiyiz. Kanser yapıyor bu, belli. Biz de diyoruz ki 'sigarayı bırakmanı istiyoruz' Toplum, talep etmesi lazım. Ülke olarak sigarayı bırakacaklara ilacı bedava veriyoruz, o stresi yaşamıyorlar. İnsanların yüzde 80'i kötü alışkanlık olduğunu biliyor ve bırakmak istiyor, 'gelin beraber bırakalım' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebe atamalarıyla ilgili soru üzerine Memişoğlu, Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Doğal Olan Normal Doğum" programını başlattıklarını anımsattı.

Memişoğlu, 38 bin hekim dışı personel alacaklarını, yeteri kadar da ebe istihdam edeceklerini dile getirerek, ebelerden gebelere sahip çıkmalarını istedi.

Programda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.

Kaynak: AA