Sağlık Bakanı Memişoğlu Balıkesir'de Depremzedeleri Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan afetzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan afetzedeleri ziyaret etti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan vatandaşları, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretlerde yaralıların durumları hakkında bilgiler alan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin."

Memişoğlu, paylaşımlarında, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
