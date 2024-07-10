Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 53'üncü Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, göreve başlaması nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yanındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Memişoğlu, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Memişoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin sağlığını korumak için çalışacağımıza, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverileriyle sağlık sistemimizi dünya standartlarının üzerine çıkarmaya çalışacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyorum. Yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."