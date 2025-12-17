Sağlık Bakanı Memişoğlu: Bu Yıl 19 Bin Kişiye Erken Kanser Teşhisi Koyarak Hayatlarının Değişmesine Vesile Olduk

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son bir senede tam 19 bin vatandaşımıza erken kanser teşhisi koyarak hayatlarının değişmesine vesile olduk" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da hizmet verecek "Sincan Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No.lu Aile Sağlığı Merkezi"nin açılış törenine katıldı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine değinen Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de şu anda 8 bin 300 aile sağlığı merkezimiz var. Son bir yılda 302 tane aile sağlığı merkezini hizmete aldık, 461 aile sağlığı merkezimizin de inşaatı devam etmekte. Bizim hedefimiz, bin (1.000) aile sağlığı merkezini bitirip 8 bin 300'ün üzerine eklemek ve şu anda 2 bin 889 olan aile hekimine düşen vatandaş sayısını da 2 bin bandına kadar düşürmek." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son bir senede 35 milyon kişiyi arayarak onlara sağlık hizmeti sunan aile hekimlerine teşekkür etti. Bakan Memişoğlu, son bir senede yaptıkları çalışmalarla bugüne kadar hiç aile hekimine gitmemiş 15 milyon vatandaşı aile hekimleriyle buluşturduklarını söyledi.

Hastanelere randevu alma konusunda herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Bakan Memişoğlu, "Mahallenizde sizinle birebir ilgilenecek hekiminiz sizi bekliyor; aile hekiminiz. Kendi aile hekiminize gittiğiniz zaman aile hekiminiz gerekli görürse size herhangi bir branştan, herhangi bir hastaneden rahatlıkla randevu alabiliyor." dedi.

Konuşmasında kanserin erken teşhisinin önemine dikkati çeken Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Son bir senede tam 19 bin vatandaşımıza erken kanser teşhisi koyarak hayatlarının değişmesine vesile olduk." diyerek vatandaşları sağlıklı hayat merkezlerine davet etti.

Bakan Memişoğlu, anne adaylarına gebelik sürecinde rehberlik edildiğini belirterek "İlk anneliğini yaşayacak gebelerimize son üç ayında ebe tahsis ediyoruz. Yani siz ister özel sektörde olsun ister kamu hastanesinde olsun ister üniversite hastanesinde olsun ister muayenehane hekiminin gözetiminde ve takibinde olun; son üç ayı kalmış, ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza ebe tahsis ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tütün ve tütün ürünlerinin tamamının sağlık üzerinde oluşturduğu riskleri vurgulayan Memişoğlu, "Ben sigara içen vatandaşlarımızın yüzde 99,9'unun sigarayı bırakmak istediğini biliyorum. Biz, sigaranın nasıl bırakılacağı konusunda kendisini yetiştirmiş hekimlerimizle ve ücretsiz ilaç desteğiyle vatandaşlarımıza yardım etmek için hazırız. Sigarayı bırakmanın zamanı şimdi olsun. Sigara bırakma polikliniklerimize gelerek sigarayı bırakın." şeklinde konuştu.