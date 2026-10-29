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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 103. yıl için Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaştı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj paylaştı. Memişoğlu, Cumhuriyet'i birlik ve beraberlikle daha güzel yarınlara taşıma gayretinde olduklarını belirterek Atatürk'ü ve istiklal kahramanlarını andı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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