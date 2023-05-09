Sağlık Bakanı Koca, Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ve hastane ziyaretinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ve hastane ziyaretinde bulundu.

Dörtyol Meydanı'ndaki esnafı ziyaret eden Koca, vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet etti. Bakan Koca, isteyen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini de ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Koca, hastanede tedavi gören hastaların durumuyla ilgili hastane yönetiminden bilgi aldı.

Bakan Koca, ilçedeki programları kapsamında, Esenler Belediyesi Salon Sporları Merkezinde gençlerle de bir araya geldi.

Bu arada, ilçedeki ziyareti sırasında Koca, diğer siyasi partilerin stantlarına da uğradı. Bakan Koca, CHP standındaki görevlilerle tokalaşarak selamlaşırken, bazı görevlilerin tokalaşmadığı görüldü. Bakan Koca, görevlilerin hal ve hatırlarını sorarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.