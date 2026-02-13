Haberler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Memişoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni (BEUN) ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından karşılandı.

Özölçer'den üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu, üniversitenin Rektörlük Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Zonguldak Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, kentte yürütülen sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirildiği ve yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı bildirildi.

Memişoğlu, daha sonra MHP İl Başkanlığı ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

