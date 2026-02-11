Haberler

Bakan Memişoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ile bir araya geldi

Bakan Memişoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya gelerek Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKÖK) üzerine yeni bir iş birliği protokolü imzaladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret ettik. Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKÖK) üzere yürüttüğümüz iş birliğimizi geliştirmeye yönelik protokol metnini imzaladık. Afetlerden ilk yardıma, gönüllülük çalışmalarından kan ve kök hücre bağışına kadar geniş bir alanda milletimize hizmet eden Türk Kızılay ile güç birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahiplikleri için Prof. Dr. Sayın Fatma Meriç Yılmaz'a teşekkür ediyor, kurumlarımız arasında imzalanan iş birliği protokolünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldızın yanına gidiyor
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan tehdit parti balonu çıktı

ABD'yi rezil eden hata! İHA testinde vurulan cisim bakın ne çıktı?
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti