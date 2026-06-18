Depremde Yıkılan Sağlam Evler Sitesi Davasında Karar: 4 Sanığa 3 Yıl 9 Ay ile 5 Yıl Arasında Değişen Hapis Cezaları, 2 Sanığa Beraat

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Sağlam Evler Sitesi'nin davasında karar açıklandı. 4 sanığa, "yargılama sürecindeki saygılı tutumu, geçmişi, kişiliği lehine takdiri indirim sebebi" kabul edilerek 3 yıl 9 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilirken 2 sanık beraat etti. Savcılık ise karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sağlam Evler Sitesi'nin iki bloğu, 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlam Evler Yapı Kooperatifi yetkilileri Hayati Pakdil, Süleyman Sağlam ve Adem Akbaş; statik proje müellifi ve fenni mesul Süleyman Dumlupınar ile diğer fenni mesuller Sercan Baloğlu ve Memet Şahin hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Elbistan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savcı, sanıklar Dumlupınar, Baloğlu ve Şahin'in "fenni mesullük ve proje çizimi aşamasında mevzuata ve fenne aykırı hareket etmek", yapı sahibi olan kooperatif yetkilileri Pakdil, Sağlam ve Akbaş'ın ise "binanın sağlamlığını ve depreme dayanıklılığını etkileyecek derecede yeterli ve nitelikli malzemelerin kullanılmaması ve bunların kullanımının sağlanmaması" suretiyle "bilinçli taksir"den cezalandırılmalarını istedi.

Duruşmaya katılan sanıklar ve avukatları, mütalaaya katılmadıklarını, önceki tüm sözlü ve yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

4 SANIĞA 3 YIL 9 AY İLE 5 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZASI, 2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, kooperatif yetkilileri Hayati Pakdil ve Süleyman Sağlam'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 6 ay ceza verdiğini, ardından iki sanığın "yargılama sürecindeki saygılı tutumu, geçmişi, kişiliği lehine takdiri indirim sebeb" kabul ederek cezayı 3 yıl 9 aya indirdiğini belirtti.

Heyet ayrıca statik proje müellifi ve fenni mesul Süleyman Dumlupınar ile fenni mesul Memet Şahin'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 5 yıl 12 ay hapis cezası verdiğini, akabinde iki sanığın "yargılama sürecindeki saygılı tutumu, geçmişi, kişiliği lehine takdiri indirim sebebi" kabul edilerek cezalarının 5 yıla indirildiğini açıkladı.

Heyet, kooperatif yetkilisi Adem Akbaş ve fenni mesul Sercan Baloğlu'nun "üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN İSTİNAFA BAŞVURU

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin sanıklara verdiği ceza ve beraat kararında usul ve esas yönünden kanuna aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kararın istinaf tarafından kaldırılmasını istedi.

Kaynak: ANKA