Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı - Haberler

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Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Meteoroloji'den gelen son hava raporlarına göre yurdun doğu ve kuzey bölümlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarılırken, Bartın ve Kastamonu'ya turuncu, 30 ile ise sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı

Sağanak yağışlarla ilgili Kastamonu ve Bartın'a turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı uyarıda bulunan iller ise Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük, Düzce olarak sıralandı.

Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı uyarı

Yağışların yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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