Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası, Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla denizin rengi kahverengiye döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Gök gürültülü sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu.
BOĞAZ, KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Şiddetli yağışın ardından Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur, Boğaz'a aktı. Çamurlu suyun akması Boğaz'ın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Kahverengiye dönen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
İşte çamura bulanan İstanbul Boğazı'ndan kareler;
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