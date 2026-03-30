Manisa'da taşkında mahsur kalan 10 kişilik aile tahliye edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanak sonucunda Gediz Nehri'nin taşmasıyla mahsur kalan 10 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bir yere tahliye edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan taşkında mahsur kalan 10 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kent genelinde 2 gündür etkili olan sağanakta Gediz Nehri'nin taşmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bazı tarım arazileri ve bağ evleri su altında kaldı.

Yükselen su seviyesi nedeniyle bölgede 10 kişilik aile mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara 3 araç, 1 bot ve 8 personel katılan AFAD ekibi, aileyi bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye tahliye etti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
