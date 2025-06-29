Sagalassos Antik Kenti'nde Anadolu Ateşi Gösterisi

Sagalassos Antik Kenti'nde Anadolu Ateşi Gösterisi
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Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti'nde düzenlenen Lavanta Hasadı ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı. Etkinlikte müzik grubu ve DJ performansı ile sanatseverler keyifli anlar yaşadı.

Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti'nde ilk gece gösterisinde Anadolu Ateşi sahne aldı.

Burdur Valiliğince organize edilen Lavanta Hasadı ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında, "Aşkların ve İmparatorların Şehri" olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti'ndeki gösteri öncesinde Antoninler Çeşmesi aydınlatıldı.

DJ performansıyla başlayan etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan müzik grubu enstrümanlar eşliğinde şarkılar seslendirdi.

Ardından, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösterisini sundu. Gösteriyi yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı sanatsever izledi.

"Gece aydınlatması noktasında önemli bir yol alındı"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Anadolu Ateşi'ni sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Sagalassos Antik Kenti'nde, Kültür Turizm Bakanlığının öncülüğünde Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Bilgihan, "Gece aydınlatması noktasında önemli bir yol alındı. Eylül ayı itibarıyla faaliyete geçmiş olacak. Tarihsever ve kültürseverlerle Sagalassos'u daha çok buluşturacağız." dedi.

Anadolu Ateşi dansçısı ve dans eğitmeni Fatih Kazık, Burdurlu olduğunu ve kentte ilk kez sahneye çıkacak olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Gösteri sonunda, Burdur Valisi Bilgihan dansçılara lavanta demeti hediye etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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