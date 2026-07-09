Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanlığı'na Mutlu Çidem seçildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen derneğin olağanüstü genel kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda seçilen Başkan Çidem, üyelere teşekkür etti.

Derneğin kuruluşundan beri içinde olduğunu belirten Çidem, "Bu bir bayrak yarışı. Başkanlığa aday olmak hem gurur verici hem de düşündürücü. Biraz tecrübelendik. Safranbolu'da 25 yıldır bu işin içindeyim. Derneği daha iyi yerlere götürebilmek için yola çıktık. Ortak akılla hareket edeceğimiz yönetim hedefliyoruz. İnşallah başarılı oluruz." dedi.

Görevi devreden Şebnem Urgancıoğlu da yaklaşık 6 yıldır büyük gurur ve sorumlulukla yürüttüğü başkanlık görevini, işlerinin yoğunluğu, seyahat sıklığı ve ailesinin sağlık sorunları nedeniyle devrettiğini belirtti.

Bayrağı layıkıyla teslim etmek istediklerini ifade eden Urgancıoğlu, "Bu bayrağı gerçekten yukarı taşıdığımıza inanıyoruz. Yapabilecek güçlü kadroya bugün bayrağı teslim edeceğiz. Bu bayrağı onların çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Mutlu Çidem'in yönetim kurulu listesinde Hüseyin Caner Mutlu, Murat Şahinöz, Evren Kamil Yıldırım, Prof. Dr. Nuray Türker, Muhammet Mustafa Ünal, Atiye Ergün, Seçkin Ünal ve Salih Aslanbey yer aldı.