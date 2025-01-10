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Safranbolu'daki Kuyumcu Soygununda Yeni Gelişmeler

Safranbolu'daki Kuyumcu Soygununda Yeni Gelişmeler
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Safranbolu'da gerçekleşen kuyumcu soygununda ele geçirilen altınlar ve silahlar ile birlikte, soyguncuların yakalanması için başlatılan operasyonlar devam ediyor. Karabük Valisi, vatandaşların canına herhangi bir sıkıntı gelmemesi için rahatladıklarını belirtti.

Safranbolu'daki kuyumcu soygunu ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Safranbolu'daki kuyumcu soygununda çalınan altınlar ele geçirildi, zanlılar her yerde aranıyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz:

"Çaldıkları malzemelerle birlikte iki çantayı ve iki silahı arkadaşlarımız ele geçirdiler"

"Kaçtıkları coğrafya kanyon bölgesi, en kısa sürede yakalayıp adalete teslim ederiz"

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar maskeleri ve silahlarla kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilo altın çalan 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygun sırasında doldurulan iki çantanın güvenlik güçlerince ele geçirildiğini açıkladı. Kanyon bölgesine kaçan 3 soyguncu için özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde gerçekleşen silahlı soygunla ilgili açıklamalarda bulundu. Sadri Artunç Caddesi'nde yaşanan olayla ilgili bilgi alan Vali Yavuz, olayın akşam saat 18.00 civarında bir kuyumcuda meydana geldiğini belirtti. Yavuz, "Bugün akşam 18.00'e doğru Safranbolu ilçemizde bir kuyumcumuzda üç kar maskeli ve eli silahlı kişiler tarafından soygun gerçekleştirildi. En başta şunu söyleyeyim. En büyük tesellimiz ve en büyük sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına sıkıntının gelmemesi. İş yerinde çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın, esnafımızın herhangi birinin canına sıkıntı gelmemesi bizim en büyük tesellimiz" dedi.

"Özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi"

Vali Yavuz, şahısların kaçtıkları bölgede arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Maskeli eli silahlı 3 şahıs kuyumcumuza giriyor. Üç çalışanımızı yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra sırtlarında getirmiş oldukları çantalarla kuyumcudaki bazı mücevherleri çantalarına doldurarak kaçmak isterlerken gerek emniyet kuvvetlerimiz tarafından gerekse vatandaşlarımız tarafından maskeli ve eli silahlı şahısların kovalanması sonrasında kaçtıkları bölgede sırtlarında çalmış oldukları altınlarla, mücevherlerle iki çanta emniyetimiz tarafından ele geçirildi. Ellerinde üç silah olduğunu değerlendiriyoruz. Bu üç silahın ikisi emniyet kuvvetlerimiz tarafından elde. Şu anda kaçtıkları yöne doğru hem emniyet müdürlüğümüz tarafından bütün kuvvetimizle birlikte hem jandarmamız tarafından kaçabilecekleri bütün güzergahlarda köy yolları dahil, ana yollarda kapama işlemi yaparak alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyor. Coğrafya kanyon bölgesi. Biraz mağaraların ve yeşil vadilerin, suyun olduğu bölge. Özel harekat orada gerekli arama ve taramaları yapacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bunu şahısları kısa sürede yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Safranbolu halkımıza ve esnafımıza duyarlılıklarından dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü evet arkadaşlarımız, emniyet kuvvetlerimiz bu şahısların peşine düşüp onları yakalama çalışması yaparken Safranbolu halkımız da vatandaşlarımız da esnafımız da bizlere çok yardımcı oldular. Zaten bundan dolayı ki kısa süre içerisinde ellerindeki üç silahtan iki silahı ele geçirdik. Çaldıkları malzemelerle birlikte iki çantayı arkadaşlarımız ele geçirdiler. İnşallah kısa süre içerisinde hem şahısları hem de ellerinde olduğunu değerlendirdiğimiz silahı da ele geçirip şahısları da kısa sürede yakalayarak yapmış oldukları bu eylemin bedelini öderler. Adalete teslim ederiz. Adaletimize, yargımıza güveniyoruz. Onlar zaten gerekli işlemleri yapacaklardır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Güncel
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