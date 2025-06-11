Safranbolu'da Yürüyüşte Burunlu Engerek Görüntülendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yürüyüşe çıkan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen burunlu engerek yılanı, doğal ortamında görüntülendi. Zehirli ve yavaş hareket eden bu tür, Türkiye'nin kuzeyinde yayılım göstermekte.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürüyüşe çıkan bir kişi, burunlu engereği doğal ortamında görüntüledi.

Düzce köyü yakınlarında yürüyüşe çıkan bir kişi, karşılaştığı yılanın görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İncelemede, görüntülenen yılanın bodur bitkilerle örtülü kuru ve taşlık biyotoplarda yaşayan, hareketleri yavaş ve zehirli bir tür olan burunlu engerek olduğu tespit edildi.

Burunlu engereğin Türkiye'nin kuzey kısımlarında dağılış gösterdiği, Avrupa'da en çok zehirlenme vakası üreten türlerden biri olduğu, zehrinin insan için tehlikeli olduğu ancak rahatsız edilmedikçe ve kendini tehlike altında hissetmedikçe saldırı davranışı göstermediği belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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