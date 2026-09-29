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Safranbolu'da yangın ihbarı, itfaiye ekibine sürpriz kutlamaya dönüştü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Yazıköy'de, İtfaiye Haftası dolayısıyla Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline sürpriz kutlama yapıldı. Yangın ihbarıyla köye gelen ekipler, pasta ve çavuş üzümü hazırlayan köylüler tarafından meşalelerle karşılandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama yapıldı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer ve köy sakinleri, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline sürpriz yapmak amacıyla organizasyon düzenledi.

Organizasyon öncesinde Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ile iletişime geçen Tüzer, hazırladıkları sürpriz hakkında bilgi verdi.

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, ekip için yaş pasta ile yörenin coğrafi işaretli ürünlerinden "çavuş üzümü" hazırladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Tüzer, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak köy meydanında iki evde yangın çıktığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, köye ulaştıklarında kutlamayla karşılaştı.

Ekibi, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş, Muhtar Deniz Tüzer ve köy sakinleri meşalelerle karşıladı.

Karşılama sırasında bölge sanatçılarından Hasan Alp'in itfaiye personeli için sözlerini yazdığı ve dijital ortamda oluşturduğu "Safranbolu İtfaiyesi" şarkısı çalındı.

Kutlama, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüzer, itfaiye teşkilatının zor zamanlarında hep yanlarında olduğunu, İtfaiye Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Adabaş da Yazıköy halkının anlamlı organizasyona imza attığını anlatarak "Tüm itfaiye personelimizin haftasını kutluyorum. Yazıköy'de birçok yangına müdahale ettik, birçok operasyonda birlikte olduk. Böyle sürprizle karşılaşmak bizim için çok özeldi." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Ataman Erdoğan ise ekip olarak böyle karşılamayı beklemediklerini ve büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek halkın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA
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