Karabük'te vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz tarafından yerleştirilen fotokapanla nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ve kurtlar görüntülenerek, bölgedeki yaban hayatı izlenmiş oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi.
Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Korkmaz, bu sayede nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ile kurtları görüntüledi.
Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, vaşak ve kurtların bölgede dolaşması yer alıyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel