Safranbolu'da Motosiklet Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hilal Kahreman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.

E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda Hilal Kahreman (22) yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü genç kız ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kahreman'ın Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden bu yıl mezun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
Haberler.com
