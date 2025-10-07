Safranbolu'da Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
S.C.A. idaresindeki 78 ABV 019 plakalı motosiklet, Emek Mahallesi Saray Sokak'ta H.Ş. yönetimindeki 78 SD 766 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel