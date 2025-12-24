Haberler

Karabük'te çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde inşaatta çalışan İlyas İ., çatıdan düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

Akçasu Mahallesi Akçasu TOKİ konutları inşaatında işçi olarak çalışan İlyas İ'ye, inşaatın çatısına izolasyon malzemesi çıkarttıkları sırada malzemeler çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düşen işçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

