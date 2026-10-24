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Safranbolu'da elektrikli bisiklet sürücüsü yaya geçidinde otomobil çarpmasıyla öldü

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Safranbolu'da elektrikli bisiklet sürücüsü yaya geçidinde otomobil çarpmasıyla öldü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü 57 yaşında yaşamını yitirdi. Kazada otomobil ayrıca refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Çetinceviz (57) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. S.B. idaresindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Güler Çetinceviz'in kullandığı elektrikli bisiklete, ardından refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güler Çetinceviz, kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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